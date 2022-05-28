拿度闖16強將演「家族內訌」 祖高域10連勝

爭取第14次捧走法網的「泥地王」拿度，早前飽受傷病困擾令人擔心，周五他的表現可令球迷放心，輕鬆以直落三盤淘汰荷蘭的雲達沙特辛普，生涯第17次勇闖法網16強，然而一直以家庭為重的他將面臨考驗，下仗將面對東尼叔叔的新愛徒，上演「家族內訌」。

拿度以6比3、6比2、6比4輕取雲達沙特辛普，今年他完成了三輪比賽僅失20局，生涯在法網已錄得108勝3負的恐怖紀錄，其中88勝都是不失一盤。勇闖16強的他將與加拿大的阿里艾森碰頭，這位對手正是助他成長的東尼叔叔的新學生，「賽後我剛與東尼提到我的比賽。對我來說很簡單，他是我的叔叔，相信他不想我落敗，當然他是一個專業，協助另一個球員也是責任。」這是拿度與自東尼叔叔執教阿里艾森後首次碰頭。

「我不知道會發展如何，如果他（叔叔）坐廂房與否，我都無所謂，對我來說是零問題。我知道自己與他的關係，他幫助了我很多年，我們是家人，而且是超越家人的距離，彼此常常在一起，他不只是叔叔，是更多。」東尼叔叔過去一直都是拿度的教練，甚至是人生教練，而2016年他主力幫拿度網球學院，而目前拿度的教練是前世界「一哥」莫亞。

至於世界「一哥」祖高域在另一場焦點賽事亦贏得輕鬆，僅花1小時44分以直落6比3、6比3、6比2擊敗斯洛文尼亞老將比丹尼，在羅蘭加洛斯球場已取得10連勝，也是他連續13年及總計第16次躋身法網16強。

祖高域下仗將面對15號種子阿根廷的施瓦茲曼，這將是他今屆法網的第一個考驗，施瓦茲曼曾於2020年贏迪米杜夫闖入4強。如果祖高域與拿度都能在此圈順利過關，這兩位天王下仗在8強就會相遇，相信是球迷最期待一幕。

另一位被視為今屆奪標熱門的西班牙新星艾卡華斯，表現強勢，以直落6比4、6比4、6比2力挫美國的哥達，生涯首次躋身法網16強。