歐聯決賽前　搶先睇澳職總決賽

澳職季後賽總決賽周六(28日)爆發，常規賽盟主墨爾本城主場迎戰西部聯。墨城季尾跌Watt，季後賽兩場波表現都一般，相反西部聯喺季後賽愈戰愈勇，而且常規賽3鬥墨城都佔上風，踢法有「格食格」味道，西部聯客勝值得一博。(無綫85台周六下午5時45分直播)

墨爾本城喺常規賽封王，今仗如果贏埋，就會成為澳職首支連續兩季包攬常規賽同總決賽冠軍嘅球隊。不過，墨城季尾狀態下滑，最後3場聯賽兩度輸波，季後賽4強對阿德萊德聯，兩回合法定時間都係打和，最終喺次回合踢到加時先驚險贏波，霸氣明顯同球季早段有距離。

季後賽表現勝墨城

事實上，墨城最近11次面對聯賽前4名球隊，竟然從未試過喺90分鐘內解決對手，可見佢哋面對較具組織能力嘅球隊，往往束手無策。墨城23歲中場主力艾登奧尼爾仍然養傷，進一步削弱球隊爭勝力量，想奪冠有一定難度。

西部聯喺常賽規排第3位，但季後賽接連淘汰威靈頓鳳凰同墨爾本勝利，上仗作客墨爾本勝利大勝4比1，顯示球員狀態同信心均處於頂峰。翻查往績，兩隊過去4次交手，西部聯有3勝1和嘅絕對優勢，今仗有力乘勇殺敗墨爾本城封王！

直播表

周六12:00pm 日乙 熊本羅亞素 Vs 甲府風林

有線661、601台

周六3:30pm 韓職 FC首爾 Vs 金泉尚武

無綫myTV SUPER

周六4:00pm 日職 福岡黃蜂 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周六5:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 大宮松鼠

有線662、602台

周六5:45pm 澳職 墨爾本城 Vs 西部聯

無綫85台

周六9:00pm 瑞典超 哥登堡 Vs 辛斯華爾

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周六11:00pm 英乙 曼斯菲 Vs 維爾港

有線661、601台

周日3:00am 歐聯 利物浦 Vs 皇家馬德里

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周日6:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 聖荷西地震

Now 639

周日7:00am 美職 紐約紅牛 Vs 華盛頓聯隊

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周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 拿舒維爾

Now 638

周日9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 侯斯頓戴拿模

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