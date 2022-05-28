JSR開課！以「談戀愛追女仔」教你有創意

歷年來為香港體育界培育出大量新血的「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」上堂喇！一眾「第九屆學員」周六（28日）齊集於旺角東華學院上了第一堂實體課，而學生們在打頭陣導師「電台人」孔慶慇（Marco）身上領悟到何為創意？並以「談戀愛追女仔」來作比喻，令他們更明白創意之道！

今屆課程一直受疫情影響要作「網課」，但隨著情況緩和而恢復實體課堂。而作為第一位授課導師，「Marco Sir」就希望這班未來體育記者可在處理新聞時必著重創意，才能吸引讀者收看。「Marco Sir」直言每個年青人都會有創意，但只是未有「拎出嚟用」，所以就用談戀愛追女仔引喻，笑言在過程中必定會「用心」去籌劃一些有趣環節來氹另一半開心，正正可印正「有心做一件事就會有趣」。

談及創意要點，「Marco Sir」就以反面教材來講「悶」，更舉出廢、行、錯、平、重覆這些元素，希望同學將來避免在製作新聞時犯上這些錯誤，從而令自己「講故事」變得有趣。他特別強調：「沒有悶嘅題材、只有悶嘅寫手，要盡力去發掘新聞有趣切入點。而只要唔用腦嘅話 都可以將一件有趣嘅事變成悶。」課堂上，「Marco Sir」即席要求全班同學講出「女班長」石芷希一個特點，從而啟發同學們表達出來的訊息如何「唔廢」帶來趣味，更不要將自己的無知放大。

現時社交媒體資訊泛濫，而「唔善良說話」往往流傳得最快，但作為記者，一定要「有善心」去做報導，同時亦要兼顧到公正但有趣，這才是記者的價值所在。最後，「Marco Sir」以一個「算」字來留給同學，警醒同學仔心中不能有這個字，若所有事因困難而放棄，只會阻礙自己進步。

香港賽馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民亦有到場為學生打氣，他直言這計劃不只希望為香港體育界培訓新血，更希望學員可透過課程去增值自己，建立一個不再一樣的人生。