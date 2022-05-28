紅魔力量　森林爭升班要靠「新卡域克」

諾定咸森林將於周日(29日)晚英冠升班附加賽決賽，出戰哈特斯菲爾德，曾經顯赫一時嘅森林要力爭相隔23年再戰英超，中場占士加拿將發揮關鍵作用，呢位21歲曼聯借將有「新卡域克」之稱，年僅21歲已扮演森林中場大腦角色，今場終極之戰成為佢嘅「大考」，一旦成功協助森林升班，曼聯新帥坦哈格下季可能收回佢自用。

占士加拿屬於曼聯青訓產品，2019年2月首次為紅魔鬼一隊喺正式賽事上陣，但之後不受重用，近3季先後被外借去屈福特同諾定咸森林，佢上年1月尾加盟森林後，表現愈來愈好，上季為球隊上陣20次入4球，今季更穩坐正選，各項賽事踢48場，同樣有4球進帳，如果今仗再入1球，就可以打破個人單季最多入波紀錄。

不過，入波並非占士加拿嘅強項，佢專長負責中場組織同掃蕩工作，因而有「新卡域克」之稱。諾定咸森林今年3月英足盃對哈特斯菲爾德，占士加拿就貢獻1次助攻，幫球隊反勝2比1晉級，今場隨時再有佳作。

由於尼曼查馬迪、桑馬達、連格、保羅普巴好大機會今夏一齊離開曼聯，坦哈格希望簽入新中場，但處處碰壁，若然占士加拿協助森林升班，勢必吸引坦哈格注意，有望重召佢歸隊效力，今場決賽隨時係占士加拿球員生涯轉捩點。