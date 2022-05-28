闖破保安?小男孩入球場向拿度說「我愛你」

被視為今屆奪標大熱的祖高域與拿度同日亮相，法網的「超級星期五」當然吸引大批粉絲撐場，不少名人包括美國演員活地夏里遜及奧雲威爾遜等都有入場觀戰，兩位足球壇的超級領隊雲格及施丹都是坐上客，但講到超級FANS都不及一個小男孩搶鏡。

拿度順利以直落三盤闖關，迎來生涯301場大滿貫勝仗，「這些數字證明了兩件事，第一是我已老了，第二是我有一個很出色的職業生涯。」拿度賽後稱:「我對自己網球生涯非常滿意，雖然因為傷病遇上很多艱難時刻，但網球帶給我很多意想不到的經歷，我覺得自己很幸運，能夠享受很多從未夢想過的事情，當然最特別還是在最美麗的球場、最好的觀眾面前比賽。」

拿度所指的意想不到時刻，可能就是賽後當他收拾球拍時，有位小男孩站在他旁邊跟他說了兩句，拿度相當冷靜地望一望他，細聽一下他所說，然後摸一摸小男孩頭部，當時在旁的保安都有發現，但看到小孩與偶像對話，酌情未有阻止這個可愛又溫情的時刻，其後將小孩送回席上的父母。

原來這位小男孩是拿度的超級粉絲，他的名字也是跟拿度一樣叫 Rafael，男孩媽媽之後表示，兒子很想走到偶像面前說句:「我愛你！」

至於前皇馬名宿兼教頭施丹也是拿度的支持者，他今場也是坐上客，法網官方更找來這位前法國足球巨星訪問，「對，自拿度2005年第一次捧走法網那年開始，我差不多都會來觀戰，應該12年左右，每次來到這裡都很開心、這裡氣氛很好。」施丹也有留意到西班牙新星艾卡華斯:「這是新世代，始終老球員總要有人接班，但我們都會繼續為拿度打氣。」

另一邊廂，在祖高域的比賽亦發現前阿仙奴主席雲格與荷蘭名宿施多夫携同太太一齊觀戰，祖高域對此相當興奮，「有足球傳奇人物來到觀戰，這是一種榮譽，比賽開始我就看到了雲格，對我很鼓舞。」