超勵志　「搭棚工」有望踢英超同世界盃

哈特斯菲爾德打入英冠升班附加賽決賽，距離英超只有一步之遙，球隊有現時成績，主將梳巴湯馬士功不可沒，呢位23歲中場16個月前仲做緊搭棚工人，估唔到依家有機會爭英超席位，下月初亦要為威爾斯爭奪世界盃決賽周入場券，迎戰人生最重要2場比賽。

梳巴湯馬士曾於韋斯咸青年軍受訓，但被指資質有限，不獲留用，其後轉投英格蘭第5級聯賽球隊波利咸，需要做兼職幫補收入，包括做過搭棚工人，直至上年1月加盟哈特斯菲爾德，事業終於出現轉機，今季更成為主力，各項賽事上陣50場入3球及16次助攻，上年9月晉身威爾斯國家隊。

威爾斯將於6月5日晚踢世界盃外圍賽附加賽決賽，將會同蘇格蘭對烏克蘭嘅勝方，爭奪1個決賽周席位，換言之，短短1星期，梳巴湯馬士要面對2場生死戰。

咁都未夠戲劇性，梳巴湯馬士早前受傷，幾乎提早收咧，最終趕及季尾復出，奇迹一次又一次發生喺佢身上，哈特斯菲爾德能否升上英超，威爾斯有冇得踢世界盃，就要睇呢位「奇迹之男」表演。