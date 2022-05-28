足總x小童群益會　同學仔熱辣辣大戰港超兵

香港足球總會周六（28日）聯同香港小童群益會舉辦探訪交流活動，邀請蔡子濤、鄭子森和劉君正，3位剛剛入選香港男子代表隊及U23代表隊集訓名單的港超球員參與活動，和20多名小朋友進行團體遊戲和交流心得，並在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行足球技術指導，分享足球運動的喜悅。

今次交流活動吸引超過20多位香港小童群益會的同學仔參與，3位港超球員第一站，先來到香港小童群益會賽馬會長沙灣青少年綜合服務中心，與小朋友們見面並進行交流，分享各自作為球員的心得。其後活動轉移至FTC繼續進行，雖然是日天氣炎熱，但一班小朋友落到仿真草場踢波，都顯得非常雀躍。在活動負責教練招紹強帶領下 ，3位港超球員悉心指導小朋友們進行簡單足球訓練，其後「招Sir」更與3位港超球員編成一組，與20多名小朋友同場「鬥波」，將活動氣氛推至高潮。

最後一班同學仔由3位港超球員手中，接過精美紀念禮品，為是次活動劃上完美句號。負責今次計劃的香港小童群益會曾漢基先生，就認為活動對小朋友非常有益：「之前都有研究，指出疫情期間小朋友嘅體能跌得好緊要，希望同學仔可以藉今次活動，重拾做運動嘅樂趣，此外參與足球運動訓練，對佢哋都係新嘅嘗試，有助小朋友曠闊眼界。」同學仔最後收到禮物之餘，更獲派發由足總推出的全新口罩，曾漢基透露口罩公開發售後，收益扣除成本後將全數捐款予香港小童群益會群益寶庫，支援低收入家庭兒童及青少年。