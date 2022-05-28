皇馬踢「醜陋足球」　勝在射門效率高

皇馬喺今屆歐洲淘汰賽過程之中，可以話係驚濤駭浪，被指入到決賽係靠運氣。睇番數據，「銀河艦隊」歐聯射門次數往往比對手少，但卻成為勝方，皆因效率高。

皇馬淘汰巴黎聖日耳門(PSG)、車路士、曼城，翻查數據，呢3支豪門球隊表現比皇馬更有霸氣，其中PSG今屆歐聯平均每場有17次射門，所遇對手平均12次射門。

車路士平均每場16次射門，被對手射門10次，至於曼城平均13次射門，對手平均僅8次。

反觀皇馬平均每場歐聯只有11次射門，對手平均獲得18次射門，其中16強首回合對PSG，錄得可憐嘅3次射門，被PSG狂射21腳。

皇馬8強對車路士、4強對曼城，4場比賽射門次數都唔及對手，仍然可以晉級，問你服未。

西班牙傳媒指單睇射門數據，皇馬打入決賽，的確唔合乎邏輯，但呢支西甲勁旅勝在射門質素高，今屆歐聯總共有176次射門，其中68次中目標，命中率有38.6%，射門次數最多嘅利物浦，199次射門72次中目標，命中率36.2%。