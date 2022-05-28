維港賽艇賽女子雙人艇　白麗琪拍安宜稱霸公開組

由香港遊艇會主辦、中國香港賽艇協會協辦的「第六屆維港賽艇賽」，周六（28日）圓滿舉行，逾150位選手包括港隊青訓軍、本地大學及社區賽艇體育會代表，雲集維港水域，場面壯觀。

是次賽事分成「單人艇」、「雙人艇」及「四人有舵艇」三大項目進行，並設大師組、公開組及女子組。各組選手以香港遊艇會對出銅鑼灣海域為起點，西行划往香港會議展覽中心，繞過浮標後返回起點，賽道總長630米，屬短距離賽事。全日40場賽事均為淘汰賽，參賽艇以一對一形式作賽，勝方晉級，直至分出組別冠軍為止。

單人艇焦點落在全場最年輕賽手、年僅13歲的林衍榛身上。接觸賽艇只有1年的林衍榛首度參與海岸賽艇比賽，亦是首度於維港亮相。熱愛水上運動的他本以划獨木舟「起家」，去年5月開始轉戰賽艇運動，是次賽事乃他經1年努力訓練後，獨個兒在風高浪急的維港出戰，最終獲得小組第2名。

至於出戰「公開組女子四人有舵艇」組別的李凱橋、周嘉翹、鄧柏霖、李泳琳及岑翠瑩，5人均為香港體育學院潛質運動員，年齡介乎14至16歲。除舵手李凱橋外，其餘4位女將均首次在維港作賽，由於都是海岸賽艇新鮮人，教練林永生賽前僅希望他們能累積比經驗，但最終成為項目亞軍，喜出望外。

早前在揚洲備戰亞運，港將白麗琪(Claire Susan Burley) 亦有出戰是次賽事，她先夥拍「2019 世界海岸賽艇錦標賽」冠軍舵手謝欣妏、前港隊帆船運動員安宜、中國香港賽艇協會主席吳江泓，以及前港隊物理治療師Majid Khan 出戰「公開組四人有舵艇」項目；繼而再與安宜出戰「公開組女子雙人艇」項目，並且勇奪冠軍。

香港遊艇會與中國香港賽艇協會於2017年首辦「維港賽艇賽」，目的讓普羅大眾接觸海岸賽艇，感受在維港賽艇之樂趣。