體院30周年展覽揭幕　黃曉盈出戰亞錦團體賽

奧運銅牌得主李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、香港羽毛球「一哥」伍家朗和體操「大師姐」黃曉盈，今日（28日）現身沙田新城市廣場，為香港體育學院30周年巡迴展揭開序幕。5個港將下月起會参加連串國際賽，黃曉盈更會相隔7年，再次率領一眾師妹競逐亞錦賽團體賽。

展覽開幕禮吸引大批市民圍觀，5個港將先後上台分享，杜凱琹更大展歌喉，獻唱王傑的《不浪漫罪名》，又在「快問快答」環節中，選擇隊友李皓晴或蘇慧音時，回答「我自己跳落海算」，引來全場笑聲。

乒乓球隊將於6月10日赴歐，参加WTT克羅地亞站、斯洛文尼亞站及布達佩斯站。雖然蘇慧音9月便會入讀科技大學，又受手傷困擾多時，仍會隨隊出征，並在10月出戰德國聯賽：「我的追求變了，以前一定要贏，現在發到球已經感恩。但我放不低比賽，想看看自己帶傷能走多遠。」她笑稱不敢参加大學迎新營，出國後會透過Zoom上課。

在3月世界盃勇奪平衡木銅牌的黃曉盈，明日赴卡塔爾迎接亞錦賽，這是港隊自2015年後再次参加女子團體賽。作為「大師姐」，黃曉盈直言壓力頗大：「除了平衡木，我還要準備高低槓、自由操等項目，以備不時之需，也要鼓勵隊友，做她們與教練之間的溝通橋樑。」完成亞錦賽後，黃曉盈會前往斯洛文尼亞和馬耳他訓練3星期，備戰10月世錦賽。

至於世界排名12的伍家朗會在6月2日啟程東南亞，在6周內連戰5站賽事。