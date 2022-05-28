女足聯賽盃　傑志揭幕戰取勝　張寶春：球員有啲吃力

女足甲組「聯賽盃」周六（28日）揭開序幕，A組首戰傑志於將軍澳足球訓練中心（FTC）面對大聯盟足球學院。結果靠張煒琪上半場梅開二度，傑志以2比0輕取大聯盟，旗開得勝。傑志女足主教練張寶春，賽後承認球員重返賽場，應付比賽比較吃力。

傑志今場派出多位早前入選港隊集訓名單的主力出戰，包括傅昭文和張煒琪等，曾於蘇格蘭外流的賀允彤則負責防務。有多位港隊港客坐鎮中場的「藍鳥」，開局就佔盡控球優勢，全面將對手壓制。27分鐘，傅昭文地波傳入禁區，張煒琪第一時間加多腳，成功為傑志先拔頭籌。34分鐘，傅昭文和張煒琪再度於禁區頂附近合作，後者殺入禁區起腳得手，個人梅開二度，為球隊拉開領先優勢。換邊後，傑志大部分時間繼續控制戰局，但雙方未能再增添比數，結果傑志以2比0輕取大聯盟足球學院。至於A組同日另一場賽事，大埔在兩度落後情況下，最終以2比2逼和公民。

過去一季因疫情關係腰斬，女足賽事長期處於停擺，今次是球場於上月陸續重開後，首次進行正式比賽。雖然球隊贏波，但主教練張寶春認為球隊表現似可以更好：「始終隔咗好幾個月冇比賽，之前踢友賽都未必踢足90分鐘，我哋係有啲吃力，球員都有啲緊張。」他透露鍾貝琪今場則因病缺陣，陣容未算完整，亦對表現有影響。雖然準備倉促，但張寶春仍對「聯賽盃」賽事表示歡迎，直言球員不能長期缺乏比賽，並表示現階段會先以取得小組首名為目標。

今場交出兩次助攻的傅昭文，賽後亦承認感覺吃力：「總共練波都係2至3個星期，大家狀態都未到百分之一百，過咗呢場應該可以慢慢搵番節奏。」對於今次盃賽目標，Taylor直言會劍指冠軍：「傑志投資咁多資源畀女子隊，都要攞啲成績出嚟，好似班男仔踢亞冠咁，長遠我哋都想踢到女子亞冠，呢個係我哋嘅目標，咁首先就要贏咗本地賽事先。」