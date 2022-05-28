F1「股」惑仔保迪斯拍裸照　摩納哥站前送咸美頓

F1摩納哥站如戰在弦，車手們趁機會不忘互相開玩笑「鬆一鬆」。芬蘭車手保迪斯將自己的裸體照送給前隊友「黑帝」咸美頓，更建議將它掛在家中，難得咸美頓沒有尷尬，還細看相片中保迪斯的健美臀部，顯示二人的「非一般」探厚情誼。

32歲芬蘭車手保迪斯今季轉至愛快羅密歐，雖然隊友由周冠宇替代了咸美頓，然而他倆曾在平治並肩作戰5年，關係依然密切。就在邁阿密站前後期間，他與另一半、澳洲單車手Tiffany Cromwell到處遊玩，興之所至，一絲一掛地跳入一條河溪裸泳，與四周樹木的自然環境融為一體。

保迪斯將相片公開後，獲得車迷紛紛畀LIKE，其實他更為慈善出力，售賣「股」惑相為醫療機構籌款，成功在24小時內賣出了超過5000張，籌得逾5萬歐元！日前，他更隆而重之地，將相片放大至海報尺寸，用相框鑲好，加上親筆簽名親手送給咸美頓，說：「你可以把它（相片）掛在你的家中，或你的車房裏，總之展示它出來就好。」事實上，部份車迷已將「靚相」貼在家牆上，並在社交網上分享。意猶未盡的保迪斯說會繼續「行股惑」：「我可以舉行簽名會！」而咸美頓亦調侃：「這是我看過最靚的相片之一。」

F1賽季經過頭6站比拼後，咸美頓暫時以46分排名第6，而保迪斯則累積38分排第8。香港時間周日晚上舉行的摩納哥站，天氣預報指有可能會在雨中進行。（NOW 680台周日晚上8時45分直播）