【歐聯決賽】賓施馬拋離沙拿　直追C朗紀錄

34歲嘅賓施馬今屆歐聯上陣11場入15球，暫時排射手榜首位，其中喺16強對巴黎聖日耳門、8強對車路士同埋4強對曼城，總共入咗10球。而且，喺2018年歐聯決賽對紅軍，佢就把握卡利奧斯犯錯而幫皇馬先開紀錄，最終皇馬亦贏3比1。

至於穆罕默德沙拿雖然奪得英超神射手，但係歐聯累積8球，淘汰賽「啞火」，6場只入得1球。

賓施馬拋離沙拿甚遠，亦穩獲歐聯神射手，不過佢同C朗嘅單季歐聯入球紀錄仲差兩球，即係話如果賓施馬梅開二度，將追平C朗紀錄，帽子戲法以上，就會打破C朗紀錄，成為歐聯單季射手王。

呢位法國射手可謂愈老愈強，佢亦大方分享秘訣：「19、20歲時只顧踢波，但隨住成長，我意識到場上比賽唔係一切，場外因素都好重要，包括飲食、休息、健身等。」

賓施馬今屆歐聯淘汰賽紀錄

階段 首回合 次回合

4強對曼城 2球 1球

8強對車路士 3球 1球

16強對PSG 0球 3球

穆罕默德沙拿今屆歐聯淘汰賽紀錄

階段 首回合 次回合

4強對維拉利爾 0球 0球

8強對賓菲加 0球 0球(後備上陣)

16強對國際米蘭 1球 0球