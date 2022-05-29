皇馬1比0贏利物浦　第14度奪歐聯冠軍

皇家馬德里勇奪歐聯冠軍！周日(29日)凌晨歐聯王者之戰，皇家馬德里憑巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞一箭定江山，1比0擊敗利物浦，歷史上第14度捧走歐聯冠軍；皇馬繼2018年喺決賽贏「紅軍」捧盃後，再次登上歐洲巔峰。

呢場喺巴黎上演嘅決賽，開波前出現混亂事件，據報有幾百名未有波飛嘅利物浦球迷「博大霧」想入場，部份更加企圖硬闖，消息指巴黎警方曾出動胡椒噴霧同催淚彈平亂，事件令比賽延遲36分鐘先可以展開。

利物浦迅速入局，甫開賽就喺前場壓逼控制戰局，皇馬只靠長傳作出零星反擊。16分鐘阿歷山大阿諾特禁區地波傳中，穆罕默德沙拿快射被泰拔高圖爾斯救出，堤亞高艾簡達拿、穆罕默德沙拿之後連環攻門，又射得太正被接實。

「紅軍」最近磅嘅攻門出現喺20分鐘，沙迪奧文尼禁區內勁射，泰拔高圖爾斯飛撲僅僅拍到後再中柱彈出。半場0中龍射門嘅皇馬幾乎喺返更衣室前開紀錄，賓施馬接應長傳製造混亂，輾轉下喺越位位置射入，雖然個波係由法賓奴解圍誤傳，但VAR仍判越位而作廢，半場互交白卷。

換邊後皇馬開始壓上，59分鐘第1次中龍攻門即有收穫，費達歷高華維迪右路傳中，雲尼斯奧斯祖利亞走遠柱無人看管下射入；利物浦之後急起狂攻，穆罕默德沙拿多次妙射都逃唔過「上晒身」泰拔高圖爾斯5指關，最終皇馬堅守1比0至完場，成功奪冠。