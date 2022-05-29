高圖爾斯9次神救創紀錄　完美復仇英格蘭

皇家馬德里喺歐聯決賽劣勢下贏波捧盃，比利時鋼門泰拔高圖爾斯絕對係關鍵人物，呢位30歲門神今場作出破紀錄嘅9次撲救，帶領球隊不失球封王，順理成章獲歐洲足協選為決賽MVP。今次係高圖爾斯首奪歐聯冠軍，賽後佢更把握機會大控訴，直指一直睇小佢嘅英格蘭球壇應該畀佢更多尊重。

高圖爾斯今場踢到上晒身，全場作出9次精彩撲救，係Opta自2003年有紀錄以來歐聯決賽最多撲救門將，打破艾利臣比加(2019)同雲達沙(2011)保持嘅8次撲救紀錄，上半場撲出沙迪奧文尼射門，以及尾段勇救穆罕默德沙拿半單刀抽射尤其關鍵，獲選決賽MVP實至名歸。

曾效力英超勁旅車路士7年嘅高圖爾斯，今場演出吐氣揚眉，擊敗嚟自英超嘅球隊更別具意義，佢賽後表示：「我需要贏冠軍嚟證明自己努力並冇白費，同時令人更加尊重我，因為我覺得一直唔受尊重，特別係喺英格蘭。就算我踢出偉大球季，一樣有批評話我唔夠好。」

皇馬今屆冠軍之路連贏3支英超勁旅，先喺8強淘汰車路士、4強再踢走曼城、決賽贏埋利物浦捧盃，高圖爾斯嘅「英格蘭復仇」之旅得到圓滿結局。