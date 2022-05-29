安察洛堤4奪歐聯冠軍　史上最強「紀錄先生」

隨住皇家馬德里奪得歐聯冠軍，教練安察洛堤亦繼續刷新佢嘅光輝紀錄，佢成為史上第1位4次領軍贏歐聯冠軍主帥，超越施丹同彼士利3次奪冠紀錄，獨享史上No.1寶座！安察洛堤今季已寫下首個橫掃歐洲5大聯賽冠軍教頭嘅歷史，呢位意大利名帥賽後亦自稱「紀錄先生」！

安察洛堤喺歐聯史上留下唔少重要印記，球員時代隨AC米蘭2次捧盃(1989、1990)，做教練後再帶「紅黑兵團」拎多2次冠軍(2003、2007)，今季佢第2度執起皇家馬德里教鞭，亦第2次帶領球隊封王(2014、2022)，加上今季西甲奪冠，實現佢橫掃意甲、德甲、英超、法甲同西甲5大聯賽冠軍壯舉，可以話係大豐收嘅一季。

62歲嘅安察洛堤賽後表示：「我係紀錄先生！我好幸運喺上年嚟到(皇馬)而且有個神奇球季，皇馬係神奇球會，有非常好嘅陣容同一班好高質嘅球員。今個球季實在難以置信，呢場決賽好難踢，尤其係上半場一直捱打，但最後我認為皇馬值得捧盃，我真係好開心，唔知仲可以講咩。」