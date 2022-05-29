莫迪歷成冠軍密碼！克羅地亞球員10連霸！

皇家馬德里勇奪歐聯冠軍，克羅地亞中場莫迪歷繼續有「大師級」演出，佢唔單止係「銀河艦隊」捧盃嘅鎖匙人，本身個國籍已經成功啟動「歐聯冠軍密碼」！連埋今屆在內，原來過去10屆歐聯冠軍都有克羅地亞球員在陣，認真好腳頭！

過去10屆歐聯，有一半係由皇馬奪冠，莫迪歷5次決賽悉數在陣，但其實另外5次冠軍一樣有「克羅地亞DNA」，好似13年冠軍拜仁慕尼黑有文迪蘇傑、15年冠軍巴塞隆拿有拿傑迪錫、19年利物浦有洛夫雲、20年拜仁慕尼黑有比列錫、上屆車路士就有高華錫壓陣。

36歲嘅莫迪歷今場控制戰奏一流，佢賽後表示：「完上半場前個詐胡，令利物浦出現一絲恐慌，由嗰刻開始佢哋就踢得冇咁有信心，皇馬就愈踢愈有信心，最終我哋贏出，呢一點係最重要。」據權威記者Romano透露，莫迪歷賽後已即刻動筆續約皇馬，可以話雙喜臨門。

近10屆歐聯冠軍「克羅地亞DNA」

2013●拜仁慕尼黑(文迪蘇傑)

2014●皇家馬德里(莫迪歷)

2015●巴塞隆拿(拿傑迪錫)

2016●皇家馬德里(莫迪歷、高華錫)

2017●皇家馬德里(莫迪歷、高華錫)

2018●皇家馬德里(莫迪歷、高華錫)

2019●利物浦(洛夫雲)

2020●拜仁慕尼黑(比列錫)

2021●車路士(高華錫)

2022●皇家馬德里(莫迪歷)