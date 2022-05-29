賓施馬膺歐聯神射手　金球獎仲使投票？

皇家馬德里繼西甲奪冠之後再奪歐聯冠軍，法國前鋒賓施馬嘅21/22球季近乎完美，佢喺決賽雖然冇波入，但仍以15個入波力壓羅拔利雲度夫斯基(13球)成為今屆歐聯神射手。更加重要嘅係，金球獎幾乎成為賓施馬囊中物，佢賽後表明「已經唔可能踢得更好」，名宿亨利更指金球獎可以提早停止投票，因為賓施馬已經「贏硬」。

賓施馬今季為皇馬上陣46次，交出44個入波同15次助，帶領球隊成為西甲同歐聯雙冠王，佢喺決賽後被問及係咪瞄住金球獎，賓施馬亦老實回應：「當然啦！喺球會層面我已經唔可能踢得更好，即管睇下之後發生咩事，無論結果係點，我都為自己嘅成就感到光榮。」

今屆金球獎新制係以「球季」作為評選準則，而唔係之前以「年度」劃分，所以喺10月舉行嘅頒獎禮唔會受年底舉行嘅世界盃影響，意味歐聯冠軍將會係得獎最大指標。賓施馬今場擊敗兩大勁敵穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼後，獲獎機會高唱入雲，亨利喺電視直播入面話：「我想同法國足球或者處理投票嘅人講，取消個投票啦！賓施馬已贏，講完。」