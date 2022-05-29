美職好波連場　留意神奇球隊FC奧斯汀

美職上演西岸前列對決，洛杉磯銀河主場迎戰FC奧斯汀。銀河近況低迷，聯賽主場兩連敗，遇上作客表現不俗嘅FC奧斯汀，隨時再有失分危機，今場讓唔起對手，要FC奧斯汀讓球客勝。（Now 639周一早上6時直播）

上季首次登上美職舞台嘅FC奧斯汀，來到征戰美國頂級聯賽嘅第二季，表現開始上力；上場美職逼和奧蘭多城之後，現時排名高踞西岸前列，演出漸入佳境。

FC奧斯汀今季引入阿根廷攻擊手烏魯迪，進一步強化前場進攻效率，好拍檔施巴斯坦迪奧斯至今已斬獲8球，於聯賽射手榜名列前茅，可見FC奧斯汀有足夠本錢搶分。

銀河跌Watt靠唔住

洛杉磯銀河雖然有兩位曾於歐洲豪門球隊效力嘅王牌球星，包括「小豆」查維亞靴南迪斯及杜格拉斯哥斯達，但球隊近期走勢下滑卻係不爭事實，已經連續3場聯賽不勝，當中近兩次聯賽主場都輸波，合共失咗6球，表現令人失望。

反觀，FC奧斯汀近4場聯賽作客取得3勝1負，當中曾經擊敗榜首勁旅FC洛杉磯，表現極具說服力，今場受讓抵玩，要讓球客勝。

直播表

周日1:00pm 日職 京都不死鳥 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周日2:00pm 日職 FC東京 Vs 鹿島鹿角

有線662、602台

周日3:00pm 日職 磐田山葉 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周日6:00pm 韓職 FC大邱 Vs 浦項制鐵

無綫85台

周日8:30pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 維迪斯

無綫myTV SUPER

周日11:30pm 英冠 哈特斯菲爾德 Vs 諾定咸森林

有線661、601台

周一6:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC奧斯汀

Now 639

周一9:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 夏洛特FC

Now 639