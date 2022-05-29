利迷魯莽累己累人　利物浦展開調查

今屆歐聯決賽開波前發生事故，數百名未有門票嘅利物浦球迷企圖硬闖入場，結果巴黎警方要出動胡椒噴霧同催淚彈平亂，令比賽延遲36分鐘開賽。

最離譜係連累唔少持有門票嘅利迷因為今次混亂無法入場，導致場內紅軍球迷座位區出現大量空位，減弱氣勢，利物浦會方表明會調查今次事件。

據悉有6萬名利物浦球迷前往巴黎支持愛隊，但紅軍只獲分配2萬張門票，賽前有1萬5千名冇波飛嘅利迷現身球場外，當中有人試圖爬過圍欄入場，同保安發生衝突，甚至需要警方出動胡椒噴霧同催淚彈，驅散搞事球迷。利物浦後衞祖爾麥迪比嘅哥哥及老婆，喺場外亦「中椒」，需要向附近餐廳求助。

英國傳媒指好多利物浦球迷要等3小時，先至入到場，BBC記者Paul Salt指利物浦球迷座位區出現唔少空位，似乎今次混亂事件，令到原本持有門票嘅利迷都入唔到場。歐洲足協就解釋，係因為有球迷試圖用假票進場及在場外起哄，從而影響其他球迷未能進場。

利物浦輸波後，再有利迷喺街頭醉酒鬧事，又要警方出動維持秩序，利物浦今次真係輸波又輸人。