今屆僅踢7分鐘　巴利「躺平」捧盃輕鬆走人

皇馬奪得歐聯冠軍，捧盃「效率最高」球員一定係加里夫巴利，呢位32歲翼鋒今屆歐聯總共僅上陣7分鐘，照樣有冠軍獎牌落袋，真係「躺平」都捧盃。巴利第5次捧歐聯冠軍，同C朗睇齊，甚至多過美斯1次，問你服未。

加里夫巴利近年因傷及狀態差，睇波多過踢波，甚至錯過今季西甲煞科戰，但皇馬教練安察洛堤仍然將佢列入歐聯決賽大軍名單，主因係畀呢位今夏約滿嘅球星最後機會同球迷告別。巴利同另1位「玻璃腳」球星夏薩特今仗都冇上陣，一樣有牌攞，原來奪冠可以咁輕鬆。

雖然加里夫巴利今屆歐聯冇建樹，但佢喺2014年決賽加時有入波，協助皇馬贏馬體會，2018年歐聯決賽對利物浦，巴利更加梅開二度，幫皇馬贏3比1，所以唔少網民認為呢位威爾斯國腳值得尊重，希望離隊後有更好發展。

另外，加里夫巴利仲有一項重要任務在身，就係6月5日晚為威爾斯出戰世界盃外圍賽附加賽決賽，將會同蘇格蘭對烏克蘭嘅勝方，爭奪1個決賽周席位，就睇下佢能否將皇馬旺氣帶到國家隊。