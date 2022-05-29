沙拿變「黑腳」　踢11場決賽僅入1球12碼

利物浦喺歐聯決賽狂攻皇馬，但都輸波失冠，皆因2位「黑腳」累事？紅軍前鋒穆罕默德沙拿今場有9次射門，其中6次中目標，但卻食白果，有統計發現呢位埃及國腳職業生涯11次踢決賽，只入過1球12碼，紅軍靠佢食胡，梗係唔掂啦。

穆罕默德沙拿今仗有2次入波黃金機會，但都過唔到皇馬門將泰拔高圖爾斯十指關，賽後佢神情非常失望。

不過睇番往績，似乎並唔意外，原來沙拿9次為利物浦及2次為埃及踢決賽，只曾於2019年歐聯決賽射入1球12碼，協助紅軍以2比0擊敗熱刺。

沙拿2018年歐聯決賽，被皇馬後衞沙治奧拉莫斯整傷，兼失冠軍，賽前佢揚言要報仇，但最後都係功虧一簣。

另外，趕及傷愈復出踢正選嘅中場堤亞高艾簡達拿，效力巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、利物浦，合共14次對皇馬，只曾於10年前贏過對方1次，注定畀皇馬食住。

值得一提，利物浦今季踢英聯盃、英足盃及歐聯，3場決賽合共330分鐘，有61次射門，其中17次中目標，但卻0入球。