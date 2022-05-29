甲組聯賽盃　深水埗旗開得勝　高俊基：藉表現吸引贊助

甲組「聯賽盃」周日（29日）開鑼，多支地區球隊分途出擊，其中B組深水埗於天業路公園面對佳聯元朗。結果憑鄧港桁臨完場前攻入絕殺入球，深水埗以1比0取勝。深水埗主教練高俊基，就表示希望藉「聯賽盃」取得佳績，吸引更多贊助支持。

元朗今仗有羅振庭和波比等球員擔正，深水埗則派出黎格爾、黃駿軒及羅港威等前港超兵應戰。深水埗上半場形勢稍佔上風，於邊路演出活躍的麥富城，完半場前一次右路傳中，黃駿軒後上殺入禁區，可惜未能命中目標。換邊後元朗靠高波，以及罰球及角球，嘗試威脅深水埗防線，惟未能轉化成入球，更被深水埗於比賽尾段找到奠勝一球，鄧港桁射門省中元朗球員改變方向入網，最終深水埗以1球取勝。

來季港超隊數仍未有定案，盛傳足總積極邀請多支甲組球隊，深水埗主教練高俊基賽後亦再就升班問題作回應，透露球會高層對此並不反對，但直言不希望球隊以半職業姿態征戰頂級聯賽，現時仍需要爭取更多支持：「只係得政府，只係得區議會係唔足夠，仲需要商業贊助，我哋唔想係半職業，所以都要啲時間籌備，」「高Sir」表示希望藉今次「聯賽盃」成績，吸引更多贊助，更誓言：「如果我哋攞冠軍，一定升班，呢個係講得好清楚。」