法網　「一姐」施華德31連勝闖16強

法國網球公開賽女單第3圈，20歲世界一姐施華德直落兩盤擊敗黑山球手Danka Kovinic，連勝走勢改寫至31場，16強將對中國19歲新星鄭欽文。

被視為法網女單冠軍大熱的施華德第3圈對世界排名第95的Danka Kovinic受到頗大考驗，第1盤贏6比3後，第2盤遭對手頑強反抗，以7比5險勝，錄得31連勝。施華德晉級16強，將對中國小將鄭欽文，後者首次出戰法網，次圈即爆冷擊敗前一姐施蒙娜，32強亦因法國球手歌妮特受傷退賽而晉級。

隨著莎芭蘭嘉和Paula Badosa 周六（28日）出局後，女單16強只餘施華德一人排名世界前16，令其繼2020年再度捧盃機會大增。法網鬥得如火如荼，但這位世界「一姐」卻表現輕鬆，她賽後透露，近日趁比賽之間的空檔時間看書減壓：「我這幾天看了《21世紀的21堂課》和《東方快車謀殺案》，現在開始看《三劍俠》。」

男單方面，俄羅斯「一哥」麥維迪夫以直落3盤6比2、6比4、6比2擊敗塞爾維亞的Miomir Kecmanovic，16強將與克羅地亞的施力爭奪半準決賽席位。