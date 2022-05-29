轉戰台甲 「日本朗拿度」森本貴幸生性啦！

出道嗰陣被譽為「日本朗拿度」嘅天才前鋒森本貴幸，因外型同踢法酷似「大哨」而備受吹捧，可惜佢同朗拿度一樣，受到私生活同傷患問題拖累，已經34歲嘅森本貴幸日前宣布加盟台企甲球隊台中Futuro。由意甲天之驕子轉到去半職業嘅台灣落班，實在令人唏噓。

台中Futuro日前宣布，前日本國腳森本貴幸正式簽約加盟，佢喺官方圖片入面着住15號波衫，森本貴幸表示：「好開心加盟台中FUTURO繼續新挑戰，我會用盡全力為球隊得勝，好期待體驗台灣生活同學習台灣文化，請大家為我哋加油。」由於註冊問題，森本貴幸要等到10月份嘅第3循環先可以上陣，台中總教練王家中亦表示會先觀察佢嘅體能情況，希望透露練習令佢可以盡快幫助球隊。

森本貴幸喺2004年日職出道，以15歲之齡成為日職最年輕上陣球員同入波球員，之後轉戰意甲卡坦尼亞更大放異彩，速度同力量嘅踢法加上招牌「兔仔牙」，被意大利冠以「日本朗拿度」稱號。可惜佢之後因傷患影響，事業不斷下滑，回流日職後亦愈踢愈沉。

森本貴幸近年再度外闖，但發展極不順利，2年前加盟希臘第3級聯賽球隊，點知遇上聯賽因疫情停擺，波都未踢就同意解約；上年1月轉投巴拉圭嘅路昆奴體育會，但只係踢咗1場，又發生醉酒駕駛撞傷人後不顧而去醜聞，結果被球會解約。

台企甲喺2017年先至成立，屬於半職業聯賽，今季有7支球隊參賽，森本貴幸被視為台灣足球史上最大牌外援。