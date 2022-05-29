甲組聯賽盃　和富大埔遭反勝　陳平：99%會升班

甲組「聯賽盃」首日賽事，A組和富大埔周日（29日）於天業路公園鬥愉園，結果大埔上半場靠安基斯取得領先的情況下，下半場被愉園連追兩球，最終大埔以1比2不敵「快活谷」。大埔秘書長陳平賽後確認已收到足總升班邀請，來季極大機會重返超聯，並表示「聯賽盃」的成績不會對升班決定造成影響。

和富大埔今場正選陣容派出多位前港超球員，陳港斌及張志勇坐鎮後防，安達於中場派牌，安基斯及陳曉鋒負責攻堅，至於愉園則有彭超然及楊賜麟助陣。開局較為主動的大埔，上半場靠安基斯門前射，先拔頭籌。惟換邊後「快活谷」成功逆轉場上形勢，先有楊賜麟幫助球隊扳平比數，再有姜永鄺遠射得手，為愉園奠勝。

盛傳足總積極尋求區隊參戰來季港超，大埔亦是其中一隊，秘書長陳平確認會方將接受升班邀請，並透露來季班費至少600萬：「升班99%會成事」。和富大埔2020年因財政問題選擇由港超退賽，來季若重返頂級聯賽能否保證資金來源引起關注，對此陳平表示今次資金主由會方執委會成員提供，此外亦包括來自民政事務局約200萬的資助。

對於未來組軍方向，陳平承不排除會簽入新外援和前港超兵助陣，但承認現時陣中有正職的球員，或較難隨隊升班：「球會係想畀青年球員有機會發揮，始終經費有限，搵唔到太多貴嘅球員。」雖然「聯賽盃」首戰失利，但陳平表示該項比賽的成績，不會影響球隊升班計劃。