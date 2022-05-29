女子舵手賽　7歲女將偕船員爸爸得亞軍

「Zephyr 號」由年僅7歲的Alix Nguyen(右)掌舵，最終勇奪「Dragon 級別」亞軍。 (香港遊艇會提供圖片)

為向普羅大眾推廣帆船運動，以及吸引更多女將加入帆船運動，香港遊艇會每年均會舉辦「女子舵手賽」，今年的賽事原訂於3月8日舉行，惜受第五波疫情影響而無奈延期。最終賽事於周日（29日）假維多利亞港補辦，超過50位女舵手與隊友在微風下作賽，為本年度的「女子舵手賽」劃上完美句號。

50位女舵手在維港東面海域大鬥法，賽事起航線設於維港東面海域，各船隊在九

龍灣對開海域出發後， 先逆風航行至天后對開， 再順風返回九龍灣對開海域。維

港的風力在下午12時30分開賽後驟降，各船隊於首場賽事在接近無風狀態下完

成；賽事主任決定縮短賽程，提早於下午3時完賽。

是次賽事其中一大焦點，落在「Dragon 級別」的「Zephyr 號」之女舵手身上。「Dragon 級別」的「Zephyr 號」由年僅7歲的外藉女將 Alix Nguyen 掌舵。她表示父親是日為「Zephyr 號」的船員，故賽前已十分期待，期望在比賽期間可以女舵手身份，要爸爸對其指示絕對服從。最終，這位7歲小女將，率領「Zephyr號」奪得「Dragon 級別」的亞軍。