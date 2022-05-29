搶英超17億收入　哈特斯讓主頂住森林

英冠升班附加賽決賽周日(29日)晚假溫布萊球場上演，由哈特斯菲爾德硬撼諾定咸森林，力爭呢張高達1.7億鎊(約17億港元)嘅英超入場券。哈特斯愈戰愈勇，連場報捷士氣大振，遇上闊別頂級聯賽廿多載嘅森林，哈特斯可以秤先，今仗有得受讓咁筍，讓球主勝咪錯過。(有線661及601台周日晚11時30分直播)

呢場可稱為「億元大戰」，勝方下季升上英超，至少會獲得1.7億鎊(約17億港元)收入，包括贊助收入及電視轉播費，比起英冠區區只得800萬鎊(約8,000萬港元)嘅電視轉播費，甩開廿條街，由於踢一季英超已經賺到笑，難怪每支球隊都搏老命。

講番決賽雙雄，哈特斯菲爾德今季表現穩定，最終以第3名殺入附加賽，並喺附加賽4強兩回合計贏盧頓2比1，進身決賽，近9仗豪取7勝2和未輸過，可見佢哋季尾氣勢如虹，遇任何對手都未驚過。

森林經驗淺想贏唔易

另一邊廂，曾兩奪歐冠(歐聯前身)嘅老牌球隊森林，憑凌厲後勁殺上聯賽第4名，不過喺附加賽4強首回合先贏錫菲聯2比1，次回合亦先開紀錄嘅大好形勢下，竟反輸1比2，兩回合打和要加時兼射埋12碼。

若非門神拜斯森巴三度勇救極刑，佢哋都未必晉級，查實森林近4仗僅1勝，明顯有回落迹象，今仗想贏絕非易事。

哈特斯曾於2017至2019年打過兩季英超，相比起近23年未嘗出戰英超嘅森林，單計大戰經驗已經贏晒，加上近6次交手，哈特斯亦取得4勝2負稍佔上風，森林今仗要讓波純粹因名氣較大，哈特斯受讓之下，必捧讓球主勝。