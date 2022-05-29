修夫基警告　曼聯孖寶或無緣世界盃

英格蘭鋒線人才輩出，國家隊主帥修夫基大把選擇，甚至有「幸福的煩惱」，佢向2位曼聯鋒將拉舒福特、查頓辛祖發出警告，如果下季開鑼後，再未能交出表現，就會無法重返國家隊，出戰11月展開嘅世界盃決賽周。

查頓辛祖、拉舒福特喺上年夏天歐國盃決賽射失12碼，成為英格蘭輸波罪人，2人今季喺曼聯表現亦未如理想，上年11月之後，一直被修夫基棄用。

修夫基近日被英國傳媒問到「曼聯孖寶」國家隊前途時，佢話：「現時距離世界盃開幕，仲有一段日子，球員仲有時間喺球會賽事爭取表現，但隨住時間愈來愈少，如果球員仍然冇作為，入選機會自然愈來愈低。球員入選準則，取決於踢球會比賽嘅表現，拉舒福特、查頓辛祖近期水準，唔及現時入選嘅球員，當然佢哋仲有機會入選，重點係盡快喺曼聯踢出高水平表現。」

英格蘭鋒線位置競爭激烈，除咗隊長哈利卡尼、菲爾科頓、史達寧、基亞利殊、布卡約沙卡等常客之外，譚美阿巴謙、查洛保雲今季都有出色表現，拉舒福特、查頓辛祖想重返國家隊踢世界盃，並唔容易。

英格蘭將於6月踢4場歐國聯賽事，對手包括匈牙利、德國、意大利，當中會同匈牙利2次交鋒。