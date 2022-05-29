恩莫比尼缺陣　意大利「新韋利」趁機爭上位

上年歐國盃冠軍意大利將於6月2日凌晨同美洲國家盃盟主阿根廷，喺倫敦溫布萊球場交鋒，合演「歐美冠軍決賽」，意大利鋒線2位主力恩莫比尼、杜文尼高貝拉迪因傷退隊，加上費達歷高基艾沙長抖，令鋒線人腳買少見少，幸好新星施卡馬卡今季表現大勇，今仗有望擔正，趁機爭上位。

23歲嘅施卡馬卡效力薩斯索羅，今季意甲有16球進帳，意大利本土球員之中，僅次於恩莫比尼，演出令人驚喜。

呢位新晉射手身高1米95，屬於力量型前鋒，甚有昔日「坦克車」韋利影子，施卡馬卡唔止頂得撞得，仲有不俗主射罰球能力，技術非常全面。

意大利近年欠缺1位可靠中鋒，雖然恩莫比尼喺聯賽入波非常多，但踢國家隊卻冇料到，另1位射手比洛迪近年狀態低迷，施卡馬卡已被視為意大利鋒線未來希望，上年9月首次入選國家隊以來，有3次上陣，成為文仙尼重建球隊嘅重要骨幹球員。

另外，文仙尼透露隊長基亞連尼將於今場上陣，作為國際賽告別戰，呢位37歲中堅早前已經宣布離開祖雲達斯，有傳可能會去美職搵食。