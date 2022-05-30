F1摩納哥站雨中激戰　佩雷斯今季首封王

一級方程式賽車（F1）摩納哥站周日（29日）上演正賽，賽前一度因大雨押後1小時開賽，夏斯車隊的米克舒麥加第27圈發生嚴重事故，幸無大礙，最終紅牛車隊的佩雷斯力壓法拉利的沙恩斯和前3站冠軍麥斯韋斯塔本，今季首度封王。

今站賽前大雨反覆不定，比賽因而延遲1小時開始，所有賽車亦要先換上雨胎出戰。竿位起步的勒卡歷主場出擊，頭18圈都一直領先，但他在第19圈換上半雨胎後，第20圈又被車隊叫入站換上「光頭胎」，令這位摩納哥車手優勢盡失，造就其隊友沙恩斯成功「爬頭」。勒卡歷跌至第4，第3起步的佩雷斯在第20圈搶得頭位。

戰至第27圈，夏斯車隊的米克舒麥加失控打轉撞向圍欄，戰車撞至一分為二，場面嚇人，但米克舒麥加無大礙，自行走出車外，賽會其後發出紅旗暫停賽事清理賽道。這個原本77圈的賽事最終縮短至64圈，佩雷斯爆冷捧走冠軍，其隊友韋斯塔本獲季軍，兩人共為紅牛搶得40分，第2名則由法拉利沙恩斯所得。平治車隊的羅素和咸美頓分別得第5和第8。

墨西哥車手佩雷斯首次在摩納哥站封王，收穫生涯第3勝，賽後他站在頒獎台時，一度感矚落淚。「這天對於我和我的國家是個很重要的日子，我好開心。這天我戴著洛迪古斯（墨西哥已故車手Pedro Rodriguez）的頭盔作戰，我相信他一定在天上看著，希望我能令他引以為榮。」佩雷斯在車手榜續以110分排第3，至於今站第4名的勒卡歷則以116分排第2，而韋斯塔本以126分繼續領先。