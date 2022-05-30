爭議性贏17億「最貴之戰」 森林再戰英超！

被視為足球壇「最昂貴決賽」嘅英冠升班附加賽決戰，周一(30日)凌晨喺溫布萊球場上演，諾定咸森林爭議性下1比0險勝哈特斯菲爾德，時隔23年將再戰英超。森林升班後確保至少得到1.7億鎊(約17億港元)收入，名利雙收。

以英冠第4名身份出戰附加賽嘅森林，今場同哈特斯菲爾德踢成均勢，43分鐘森林中場占士加拿傳入禁區，高維爾解圍失誤送個波入自己龍門。哈特斯菲爾德失守後全力反撲，但球證2次爭議性判決影響大局，先係哈利托夫路禁區內疑被踢跌，球證反判佢「插水」黃牌；之後再有路易斯奧拜恩禁區內被從後撞跌，最後一次執法嘅摩斯再次視若無睹，加上VAR兩次都冇推翻判決，最終森林小勝1比0完場。

延伸閱讀：【老牌森林名將如雲 新星冒起竟成隱憂？】

森林自從1999年降班後，時隔23年終於重返英超，計埋贊助費、電視轉播分紅同英超嘅「降落傘獎金」計劃等收入，就算森林下季立即降班，都肯定會有至少1.7億鎊收入，呢場勝仗令球隊「豬籠入水」，所以先被譽為足球壇「最昂貴」嘅決賽。

開季4連敗後先至上任嘅領隊谷巴，賽後興奮表示：「森林係間大球會，有光輝嘅歷史同傳統，我經常同球員講，要為球隊譜寫歷史新一頁，今日對森林上下都係光榮嘅日子，呢支球隊終於返去屬於佢哋嘅英超！」森林喺1979同1980年曾兩奪歐冠(歐聯前身)，屬英格蘭老牌勁旅。