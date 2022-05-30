老牌森林名將如雲　新星冒起竟成隱憂？

有157年歷史嘅諾定咸森林，係英格蘭足球史上其中一支重量級球會，雖然佢哋只係喺77/78球季贏過1次頂級聯賽冠軍，但就喺79年、80年兩度歐冠(歐聯前身)封王，屬英格蘭少數有「歐洲冠軍史」嘅球會，加上2次英足盃冠軍同4次英聯盃冠軍，絕對稱得上係傳統勁旅。

有咁輝煌嘅歷史，當然亦出產過唔少名將，Icon人物自然係率領球隊2度稱霸歐洲嘅傳奇領隊白賴仁哥洛夫，球員方面有英格蘭經典鋼門施路頓、英國足球首個「100萬鎊」球星杜利華法蘭斯、英格蘭名將韋夫安達臣、皮雅斯、迪斯獲加等等；90年代開始亦有唔少大家耳熟能詳嘅球員，好似前曼聯隊長堅尼就係喺森林成名、曾經嚟香港效力星島嘅鶴治，仲有前鋒哥利摩亞、舒寧咸、雲荷當都曾效力呢間老牌球隊。

今季森林喺領隊谷巴帶領下，有唔少新星成功彈起，最受注目係中場占士加拿(21歲)同埋右閘迪積史賓斯(21歲)，不過前者係由曼聯借用，後者就係由米杜士堡借用。占士加拿嘅去留仍未有定案，而迪積史賓斯亦受到曼聯、阿仙奴同熱刺等豪門垂青，而且森林今季總共有5名主力係借用，升上英超後首要任務係保留呢班骨幹，否則前途不容樂觀。