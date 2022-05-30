拿度苦戰闖法網８強　約戰祖高域演經典對決

爭取個人第14次在紅土封王的「泥地王」拿度，現場見證皇馬捧走歐聯冠軍後回到自己的戰場，周日在法網與東尼叔叔愛徒加拿大的阿里艾森激戰五盤，躋身8強將與世界「一哥」祖高域上演經典對決。

35歲的西班牙天王拿度在今屆法網終於首次被搶去盤數，激戰4小時23分鐘後以3比6、6比3、6比2、3比6、6比3力壓21歲的阿里艾森，迎來生涯在法網的109勝。「對我來說這無疑是一場重要的勝利。」拿度今屆法網前四輪都以不失一盤闖關：「開局我打得不太好，有很多破發機會，但我未能把握，其後回復理想。我很滿意自己的態能，爭取到最後並很多嘗試走上網前，這是與過往有點不同。」

不過，拿度躋身8強將遇上今屆爭標路上的最大考驗，將與上屆盟主兼世界「一哥」祖高域提早碰頭，相信很多球迷都期望這是決賽戲碼，然而祖高域相對下闖關甚為輕鬆，以直落三盤6比1、6比3、6比3淘汰15號種子的阿根廷好手施瓦茲曼。

拿度與祖高域的碰頭將是紀錄性第59次對決，對戰往績祖高域稍為佔優30勝28負；「我們已很熟悉對方的打法，我們有很多歷史的片段，他來到這裡前贏了羅馬賽，對於我自己則直接來到這裡，我們都在羅蘭加洛斯，無疑是我們都喜愛的地方，唯一我可以告訴你，就是我會全心盡力打好這場比賽，我唯一保證肯定拼到最尾。」拿度已有心理準備與祖高域一戰絕不輕鬆，而肋骨應力性骨裂及一直困擾的腳傷始終是隱患：「過去三個月，我沒有打過類似的這種比賽，對我是一個很大的挑戰，現在躋身8強我不能抱怨太多，畢道兩周半前我都不知道能否打法網，我會好好享受，坦白說，我在這裡每打一場，都不知道是否自己生涯在羅蘭加洛斯的最後一場比賽。」