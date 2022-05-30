曼聯宣布同蘭歷克解約　坦哈格獨攬大權

曼聯再爆出高層變動，由臨時領隊轉為顧問嘅蘭歷克，周日(29日)正式同「紅魔鬼」達成解約協議，嚟緊會專心執教奧地利國家隊。呢個消息對曼聯新帥坦哈格嚟講無疑係好消息，身邊少咗一個顧問嘅影響，等同話事權進一步提高，有助佢全權負責重建。

蘭歷克季中簽約嗰陣，合約係先做半年看守領隊，之後仲有2年嘅球會顧問合約，呢個職位要求蘭歷克每個月返工6日，為曼聯發展提供意見同協助。蘭歷克打呢份「悠閒工」之餘，仲有時間兼職執教奧地利國家隊，不過曼聯周日教然發聲明話：「喺雙方同意下，蘭歷克會專注佢嘅奧地利國家隊工作，所以唔會出任曼聯顧問一職。」奧地利周六(4日)凌晨會喺歐國聯作客克羅地亞，係蘭歷克執教第1擊。

蘭歷克嘅離開並唔意外，坦哈格上星期被問到蘭歷克嘅工作，呢位荷蘭教頭明顯想「畫清界線」：「呢個(職位)只係曼聯嘅安排。蘭歷克嘅意見會係我分析嘅部份參考，我會同好多人交談，但最終我會自己分析。」據英國《每日電訊報》報道，蘭歷克日前同坦哈格透過電話傾咗2個鐘頭，相信所有重要資送已經交流完成。