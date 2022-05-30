年輕新星表現搶鏡　邊個在法網笑到最後?

在巴黎舉行的法網已進入白熱化，一眾年輕的明日之星亦表現搶鏡，19歲的加拿大美少女費蘭迪絲及西班牙小子艾卡華斯，携同18歲的美國小將歌莉嘉芙勇闖8強，向爭取個人首個大滿貫再走近一步。

加拿大的費蘭迪絲周日以6比3、4比6、6比3力壓美國的安妮絲莫娃篤定女單8強席位。相信球迷對這位美少女都不會太陌生，她去年在美網已有搶鏡表現，先後淘汰三位世界前五的球手，包括日本名將大坂直美，惟在決賽不敵另一位年輕新星華度卡奴，屈居亞席。

「每次踏上球場，我都希望去證明一些東西，我知道自己仍有空間進步，我仍然年輕，希望可以在球迷及大眾面前，盡顯自己的能力，讓他們可以享受網球比賽。」費蘭迪絲周二將出戰8強，面對意大利的Martina Trevisan，如果她能闖關，世界排名將可跳升個人新高的第14位。

至於被譽為「拿度2.0」的艾卡華斯在男單繼續表現強勢，周日以直落三盤6比1、6比4、6比4淘汰21號種子的俄羅斯卡查諾夫，僅花2小時14分鐘首度闖入法網男單8強，並自上月中起保持14連勝的紀錄。下仗將與3號種子的德國名將沙華列夫碰頭，他們過去已對戰3次，而最近一次艾卡華斯就在馬德里大師賽決賽力挫沙華列夫奪冠。

艾卡華斯很如果8強戰順利過關，將會遇上祖高域或拿度的勝方，這將會是他爭逐大滿貫錦標的最大考驗：「對，如果我贏了，就有可能對他們其中一人，我相信自己已準備好。」

另一位值得留意的新星就是美國女將歌莉嘉芙（Coco），她以直落兩盤6比4、6比0擊敗比利時的梅頓絲，在女單躋身8強，並將與同胞兼前美網冠軍絲蒂芬絲上演「內訌」；「我會叫自己爭取每一分，壓力當然有，但我會專注在成績上，而這個大滿貫實在給我很多樂趣。」幾位年輕球手最後能走到那一個位置，就要拭目以待！