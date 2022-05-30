香港隊　集訓備戰東亞盃　張健峰：名單待主帥決定

為備戰7月「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）決賽周，港隊及U23代表隊周一（30日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首日集訓。是次集訓名單僅鄭展龍有「大港腳」上陣經驗，其餘皆以年輕球員為主，主理操練的港隊教練張健峰，透露今次集訓除催谷球員體能之外，亦會加入戰術演練，迎合主教練莊恩安達臣所要求的打法，而最終出戰東亞盃的人選，仍有待主教練決定。

主帥莊恩安達臣現時正隨一眾港隊主力於海外備戰「亞洲盃」外圍賽，今次本地集訓則交由張健峰負責，是日FTC天氣不穩，球員一度要在大雨中進行傳接球及跑步訓練。上屆東亞盃港隊派出主力陣容應戰，對於今屆賽事港隊的選人情況，張健峰表示現階段尚未有定案，會留待主教練決定，但透露安達臣有意派部分年輕球員出戰：「經球隊內部討論，都想帶啲年輕球員去，所以主教練都想喺國際賽期，有個集訓畀球員保持狀態。」

今屆東亞盃將於7月19至27日於日本舉行，港隊於6月完成亞洲盃外圍賽征途後，同月部分效力理文及東方龍獅的代表隊成員，還要去到泰國為各自球會應付「亞協盃」賽事，此外傑志球員亦需備戰8月的「亞冠盃」16強賽事，「張峰」認為東亞盃港隊人選，會視乎主教練與各球會之間的協商情況：「我相信球員會渴望去晒所有比賽，當然主教練點樣同球會溝通，都會直接影響到7月東亞盃決選名單。」

早前公布的港隊出戰「亞洲盃」外圍賽決選名單當中，有簡嘉亨及余在言等U23球員在陣，而今次本地集訓名單多以年輕球員為主，更有多名U19球員入選，「張峰」認為此舉對本地年輕球員有益：「呢個情況對本地年輕球員係一件好事，唔好講佢哋去到嘅時候有冇得落場，但我相信佢哋會有機會。」「張峰」透露比起對上一次集訓，今次訓練會加入更多戰術演練元素，幫助球員適應主教練的戰術方向，期間亦計劃安排友賽。