香港隊　抖完兩星期再復操　鄭展龍：少少肌肉緊

為備戰7月中在日本舉行的「東亞盃」賽事，港隊周一（30日）在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC），展開首日本地集訓。今次25人集訓名單中，僅鄭展龍1名「大港腳」入選，賽後他承認自己剛放假，目前身體亦有輕傷，希望在這段時間盡快催谷體能。

剛跟隨傑志遠赴泰國征戰「亞冠盃」分組賽，以及接連入選港隊「亞洲盃」外圍賽、「東亞盃」本地集訓名單，中場鄭展龍可謂完全「未抖過」，因此他坦言自己剛休息了兩星期：「上兩個星期都放假，到依家今日先第一日練波，自己有少少肌肉緊，但依個情況都好常見，因為練波、比賽停吓停吓。」港隊今日才首次正式集訓，「龍仔」希望能盡快催谷體能，並指只要自己身體狀況許可，必定會參加今次「東亞盃」，以累積更多經驗。

「龍仔」早前意外落選港隊征戰「亞洲盃」外圍賽25人大軍名單，他坦言主教練莊恩安達臣早已強調會按照球員比賽狀態選人，因此自己並沒有太大感覺：「始終亞冠返嚟隔離咗7日，反而隊友喺香港練咗好耐，佢哋狀態一定好過我哋，所以教練揀狀態好啲球員都合理。」

至於效力香港U23的後衞黃浩然，雖然早前同樣落選亞盃外決選名單，但作為今次訓集名單中，其中一位最年長球員，他表示自己會力爭第一次代表港隊出戰國際賽：「作為足球員，選人都係教練嘅決定，係一啲自己控制唔到嘅因素，唯有做好自己本份、訓練上做到最好，同埋配合教練嘅戰術要求，自己都好期待7月可以參與到『東亞盃』。」

除此之外剛為港隊五人足球赴泰國征戰亞盃外的袁世傑及周家樂，亦在完成隔離後馬上投入港隊操練，「世傑」笑言自己僅休息了一天，感覺十分忙碌：「一出嚟即刻執行李，然後就要準備今日練波嘅嘢，已經夜晚6、7點，食埋飯基本上差唔多就要瞓覺。」「世傑」續指與5人足球相比，11人體能要求較高，加上室外訓練關係，因此仍要時間適應。對於在7月或需再次離港出戰「東亞盃」，他則指相當享受這種生活：「足球員基本上就係每日踢波同踢波，同埋因為之前封咗球場，咁耐無掂波自然會『腳痕』，反而我會幾嚮往依家嘅生活，尤其依兩次都係代表港隊比賽，要好好珍惜同證明自己。」