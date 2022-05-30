聖伊天降班球迷發狂　掟煙花「追殺」球員

周一(30日)深夜法國升/降班附加賽，法甲老牌球會聖伊天喺互射12碼不敵歐塞爾，18年來首度降班，完場後大批聖伊天球迷衝入場內「追殺」球員洩忿，有球迷甚至將點燃嘅煙花掟向球員，警察即時介入並施放催淚彈驅散球迷，場面混亂。

兩隊喺首回合踢成1比1，今仗聖伊天返主場作戰，51分鐘率先失守，馬迪卡馬拉76分鐘追平，最後要靠互射12碼分勝負，但聖伊天有保迪保斯宴客下以4比5落敗，喺法甲征戰18年後慘情降班，歐塞爾就相隔10年後再戰法甲。

今場比賽氣候熾熱，比賽期間主隊球迷已不斷擲物，完場後即有大批球迷衝入球場，矛頭直指一眾輸波球員，球場上好快就煙霧迷漫，聖伊天球員見勢色唔對極速逃走返更衣室，唔少球迷更將手上點燃嘅煙花大力掟向球員，拎警棍同盾牌嘅警察即刻入場平亂，並且催淚彈驅散。

目前冇消息話有球員喺事件中受傷，聖伊天隨後發出聲明道歉，話降班係因為管理有問題，並表明將有重大消息公布。據法國傳媒爆料，聖伊天將會喺日內賣盤，買家係David Blitzer嘅財團。