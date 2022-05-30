黃澤林法網首圈止步　集中火力爭男雙大滿貫

香港網球新星黃澤林（Coleman）周日出戰法網青年組男單首圈，與7號種子的瑞士球手Kilian Feldbausch激戰三盤後落敗，無緣晉級；然而Coleman將與今年澳網奪冠拍檔古蘇夏拉再度合作，稍後出戰男雙青年組賽事，力爭個人第二個大滿貫錦標。

世界青少年排名第18位的Coleman出戰這項紅土大滿貫的男單青年組首場賽事，面對實力較強的7號種子Kilian Feldbausch表現「唔輸蝕」，而且更搶先取得首盤，可惜在第三盤被破發球局，最終以6比4、3比6、4比6負於對手，未能躋身次圈。

不過，黃澤林稍後將出戰男雙，今年初在澳網歷史性奪得青年組男雙冠軍的他，再與美籍拍檔古蘇夏拉（Bruno Kuzuhara）合作，並被賽會列為4號種子，首仗將面對美國Leanid Boika及澳洲Jeremy Jin的跨國組合，力爭闖關。

此外，女將張瑋桓與中華台北的梁恩碩在意大利的60000美元國際網協職業巡迴賽，躋身女雙決賽，可惜面對住擁有35個雙打冠軍的兩位老將Alena Fomina-Klotz／Dalila Jakupovic，最終以1比6、4比6落敗，屈居亞席。