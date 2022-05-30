蒙沙歷史性升意甲　貝老：拎冠軍、踢歐聯！

前意大利總理貝魯斯干尼再創球壇奇迹！周一(30日)凌晨意大利升班附加賽決賽，由85歲「貝老」做班主嘅蒙沙以4比3擊敗比薩(兩回合計贏6比5)，歷史性首次登陸意甲！貝魯斯干尼同77歲嘅「左右手」加利安尼，喺80、90年代曾打造出「AC米蘭王朝」，今次「貝老」再豪言要幫蒙沙「贏意甲、踢歐聯」！

貝魯斯干尼喺2017年將AC米蘭賣畀中國富商後，2018年就用300萬歐元收購意丙球會蒙沙，昔日帶領AC米蘭稱霸歐洲嘅好幫手加利安尼，亦都出任蒙沙總監，期間引入過奇雲保定、巴洛迪利等球星。「貝老」入主短短4時間，蒙沙就由意丙歷史性跳入意甲，證明由佢領導嘅球隊雄心勃勃。

來季同蒙沙一齊升班嘅，仲有意乙冠軍萊切同亞軍克雷莫納，貝魯斯干尼賽後受訪表示：「對我哋所有人、球隊以及整個城市，蒙沙升班都係天大喜訊，蒙沙第1次踢意甲！」對於未來目標，「貝老」就唔客氣話：「依家有咩計劃？贏意甲冠軍同埋參加歐聯。」

據意大利傳媒消息，蒙沙今夏有唔少組軍計劃，包括用400萬歐元買斷由國際米蘭借用嘅門將迪基哥里奧，而據《新聞報》消息，蒙沙仲打意大利國腳前鋒比洛迪主意，呢位28歲射手同拖連奴嘅合約即將完結，可以免費轉會。