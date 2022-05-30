皇馬勝利巡遊萬人空巷　莫迪歷踢多一季

啱啱捧走隊史第14個歐聯冠軍嘅皇家馬德里，返到西班牙即刻舉行勝利巡遊，數以萬計嘅球迷湧到街上，一齊慶祝，全城瘋狂。

皇馬全體職球員由巴黎飛抵馬德里之後，即捧埋大力神盃走上開蓬巴士，佢哋換上印有「14錦標」字樣的勝利戰衣，一如過往嘅傳統，先去聖母主教堂接受馬德里教區主教祝賀，跟住巡遊路線就由政府總部、馬德里市政廳、西貝萊斯廣場等，最後到班拿貝球場，皇馬主席佩雷斯話:「皇馬再次創造歷史，今屆歐聯決賽我哋擊敗一支偉大嘅球隊利物浦，我哋會愈來愈出色，呢個係一個夢幻賽季，我哋先後贏左歐洲4支最好嘅球隊(聖日耳門、車路士、曼城及利物浦)，8年內5次捧走歐聯，絕對係永恒及難忘，依家就要向第15座歐聯冠軍盃進發。」皇馬嘅社交平台都已經更新簡介做「15冠」。

去到西貝萊斯廣場，圍觀的球迷更加雀躍，隊長馬些路帶着大力神盃走上女神像，並將皇馬嘅旗幟掛在女神像上，全場興奮。

至於中場老將莫迪歷亦喺巡遊慶典上，確認會續留皇馬，佢話:「實在令人難以置信，我哋今年所贏得的成就都係歷史性，我好多謝球迷，不論球隊經歷咩情況，佢哋都一直喺度。我哋下季見。」據多個消息來源透露，37歲嘅莫迪歷同皇馬再簽一年，而佢自己都話:「我已經同皇馬續約啦！」