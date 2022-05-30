皇馬最悲哀球員　0上陣無緣歐聯冠軍

皇馬第14次奪取歐聯冠軍，陣中多達9名球員5度奪冠，不過傳媒發現皇馬陣中1人與冠軍獎牌無緣，佢就係前西班牙國腳艾斯高，呢位30歲攻擊手早已淪為邊緣球員，但估唔到喺今屆歐聯0上陣，歐洲足協並無將佢名字紀錄入冠軍名單中。

西班牙傳媒報道，艾斯高喺皇馬效力9個球季，亦係之前4奪歐聯功臣之一，但今季喺安察洛堤麾下淪為大後備，全季僅上陣17場入2球，歐聯更係0上陣，成個賽事都只係陪練，幾乎唔關佢事，而事實上佢同皇馬亦將約滿，今夏勢必離隊，可能轉投貝迪斯或西維爾。

同人唔同命，另兩位大後備就舒舒服服捧盃，夏薩特加盟皇馬後傷多過踢，今屆歐聯佢只係上陣3場，比賽時間只有83分鐘，但都有份列入歐聯冠軍成員，係佢生涯首個歐聯冠軍。根據合約，皇馬要向佢前球會車路士支付1500萬鎊轉會費。

至於「大聖爺」加里夫巴利仲犀利，佢幾乎係球隊嘅「隱形人」，一早諗住完成合約離隊，但喺歐聯都有上陣2場共7分鐘嘅紀錄，同樣係歐聯「冠軍功臣」之一。