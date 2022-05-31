羅拔仔記招宣布離隊　轉會骨牌涉曼聯紅軍

2屆世界足球先生羅拔利雲度夫斯基，周一(30日)為波蘭出席歐國聯記者會期間，親口宣布將會離開效力咗8年嘅拜仁慕尼黑，如無意外會加盟巴塞隆拿。「羅拔仔」嘅離隊亦推動新一輪轉會骨牌，而英超雙雄曼聯同利物浦，將直接影響「羅拔仔」嘅轉會機會！

波蘭周四(2日)凌晨喺歐國聯主場對威爾斯，王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基喺賽前記招被追問轉會，呢位33歲前鋒表示：「轉會巴塞樂唔樂觀？呢條係好問題！我唔鍾意依家嘅情況，唯一肯定係我喺拜仁嘅日子已經完結，我睇唔到有任何繼續留隊嘅可能性。拜仁係間認真嘅球會，相信佢哋唔會夾硬留低我，我唔想再為拜仁上陣，轉會係最好解決方法，希望佢哋唔會阻止我。」

「羅拔仔」同拜仁仲有1年合約，據報佢要求離隊嘅最大原因，係拜仁去年曾經招攬同自己同位置嘅艾寧夏蘭特，令佢覺得未受球會尊重。據報拜仁高層對「羅拔仔」喺記者會嘅離隊宣言相當不滿，但球隊亦秘密展開補救行動，並會推動轉會市場骨牌效應。

德國多間媒體報道，拜仁放走羅拔利雲度夫斯基嘅關鍵，就係要先成功收購利物浦前鋒沙迪奧文尼接班，呢位塞內加爾前鋒已向「紅軍」表達轉會意願，同樣只剩1年合約嘅佢，轉會費約4,000萬歐元，預料利物浦亦會同意放人。

至於「羅拔仔」希望轉會巴塞就更複雜，西班牙COPE電台消息指，呢支西甲豪門目前受西甲財政限制影響，所有買賣、續約同註冊都被禁止，要先賣走球員騰出資金空間，先有可能收購羅拔利雲度夫斯基，其中「最值錢」嘅法蘭基迪莊就被「推」去曼聯，曼聯新帥坦哈格亦將法蘭基迪莊視為頭號目標，轉會費高達7,500萬歐元。