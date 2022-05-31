歐聯種子隊曝光　皇馬利物浦隨時同組

隨住皇家馬德里贏得歐聯冠軍，下屆歐聯種子隊同各個分檔亦都落實，亞軍利物浦同上屆冠軍車路士只能落入第2檔次，國際米蘭同多蒙特更加出現喺第3檔，成為「死亡之組」嘅鐵膽。皇家馬德里同利物浦甚至有機會喺分組賽再次碰頭。

8支歐聯種子隊已預留畀6大聯賽(西甲、英超、意甲、德甲、法甲同葡超)冠軍，另加歐聯冠軍同歐霸盃冠軍，由於皇馬同時係西甲同歐聯冠軍，所以最後一個種子名額會畀「第7大聯賽」荷甲嘅冠軍阿積士；之後第2至第4檔球隊，就會根據歐洲賽系數排名。

第2檔陣容非常強大，除利物浦、車路士同熱刺3支英超代表，巴塞隆拿、馬德里體育會同祖雲達斯都喺呢一檔，而國際米蘭、拿玻里同多蒙特更加跌到落第3檔次。由於仍有附加賽要踢，其餘未確實參賽球隊都可能出現唔少「硬嘢」，包括賓菲加、燕豪芬、摩納哥、格拉斯哥流浪等等。

已落實歐聯分檔

●種子隊：皇家馬德里、法蘭克福、曼城、AC米蘭、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、波圖、阿積士

●第2檔：利物浦、車路士、熱刺、巴塞隆拿、馬德里體育會、西維爾、祖雲達斯、RB萊比錫

●第3檔：國際米蘭、拿玻里、多蒙特、利華古遜、士砵亭、薩克達、薩爾斯堡

●第4檔：些路迪、布魯日

*馬賽未確定入第3檔或第4檔