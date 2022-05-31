生死戰前72小時狂隊啤　羅拔臣被鬧爆

蘇格蘭周四(2日)凌晨會喺主場迎戰烏克蘭，向世盃決賽周進發，呢場賽事被視為蘇格蘭今個世紀最重要一戰，但大戰前72小時，隊長安德魯羅拔臣就隨利物浦舉行巴士巡遊，期間更被影到「酒不離手」，唔少蘇格蘭球迷都對呢位鐵衞作出炮轟。

安德魯羅拔臣踢完歐聯決賽後，未有即刻返蘇格蘭備戰，而係同利物浦一齊進行巴士巡遊，慶祝今季贏得英足盃同英聯盃2個冠軍，佢被影到拎住支啤酒狂歡跳舞，唔少蘇格蘭球迷都睇唔過眼作出抨擊，網民Conor表示：「羅拔臣寧願同利物浦慶祝拎2個盃，都唔更好咁準備蘇格蘭最重要一戰，實在令人尷尬，我知實有人衝出嚟幫佢辯護，但佢作為隊長真係好唔要得。」

另一球迷RyanM亦話：「我係羅拔臣嘅超級粉絲，感激佢為蘇格蘭付出咗好多，但呢個隊長係國家隊生死戰前3日咁樣做，係不能夠接受。」唔知係咪見到球迷反應激烈，安德魯羅拔臣隨時喺社交網補鑊：「好難同全世界解釋呢件事對我嘅意義，(利物浦球迷係)世界最佳球迷！依家係蘇格蘭時間！」