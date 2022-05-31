2哥4哥法網齊出局　19歲丹麥新星創歷史

法網爆出冷門賽果，世界「2哥」俄羅斯的麥維迪夫與4號種子的西西帕斯周一同日被擯出局，19歲丹麥小將魯尼(Holger Rune)勇闖8強，創個人大滿貫最佳成績。

麥維迪夫對住前美網盟主克羅地亞的施力處於「一面倒」局面，1小時47分鐘就以直落三盤2比6、3比6、2比6出局，反觀33歲的施力全場表現進取，首發的成功率更達90％，他賽後坦言：「今場由頭到尾都發揮得很好，這是生涯其中一場最佳比賽確實是一場精彩的賽事。」施力躋身8強後將遇上另一位俄羅斯名將魯列夫。

事實上，三位被視為今屆奪標熱門的球手拿度、祖高域及艾卡華斯，都集中在「死亡上半區」，相對下排名高的種子球員在下半區的爭逐會比較輕鬆，然而另一位名將希臘的西西帕斯也倒灶出局。

上年獲得法網亞軍的西西帕斯與19歲的丹麥小將魯尼爭逐了4盤，過去在紅土大滿貫未贏過一仗的魯尼，以7比5、3比6、6比3及6比4闖入8強，這也成為史上首位躋身法網男單8強的丹麥球手，同時也是自1967年後闖入(任何)大滿貫的首位男將。「我真是很緊張，同時我也知道自己戰策上的成功，西西帕斯每一個擊球我都好積極回球，真是很開心。」連同西班牙的艾卡華斯，今屆法網8強已有兩位年輕新星，這也是自94年後首次在法網出現。曾於2019年贏得法網青年組男單冠軍的魯尼，目前世界排名40位。

此外，8號種子的魯特則成為首位躋身大滿貫8強的挪威球員，他以6比2、6比3、3比6、6比3力挫波蘭的哈卡茲，「躋身大滿貫8強是我今次的目標，這給我一個打五盤三勝比賽的很好經驗。」

隨着下半區的16強賽事結束，8強對戰戲碼如下：

1祖高域(塞爾維亞) VS 5拿度(西班牙)

3沙華列夫(德國) VS 6艾卡華斯(西班牙)

8魯特(挪威) VS 魯尼(丹麥)

7魯列夫(俄羅斯) VS 20施力(克羅地亞)