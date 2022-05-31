香港隊　Kim Sir首倒戈　安帥記招掀口水戰

香港足球代表隊將於周三（1日）作客面對馬來西亞國家隊，進行國際A級友誼賽，在周二（31日）舉行的賽前記者會上，港隊主帥莊恩安達臣對港隊踢法等問題作回應，認為港隊在金判坤等過去幾任教練帶領下，踢法過於保守，直言希望對此作出改變。

今場與馬來西亞國家隊交鋒，安達臣與金判坤兩任港隊主帥之間的對決，成為焦點話題。被問及對今場對手認識多少，安帥表示有留意到馬來西亞國家隊近期的表現，但強調自己更關心如何改善港隊表現，期間不忘對港隊過去的踢法作評價：「過去執教港隊的3、4任主帥，無論係金判坤，或者係上一任嘅麥柏倫，都偏好保守踢法，想球隊縮喺後場，所以我希望可以嚟改變呢個情況，令港隊改踢另一種風格，嚟緊呢場波大家就會見到。」

金判坤自今年年初任職馬來西亞國家隊主教練一職後，已帶領球隊出戰多場友賽，包括上場以4比0擊敗汶萊。有別於安帥印象中的保守型踢法，在同日的記者會上，「Kim Sir」卻認為主動型踢法，才是馬來西亞國家隊未來應有的風格：「被動、等待對手犯錯嘅踢法當然可以贏到波，但我哋選擇用主導球賽、主動出擊嘅踢法，呢種先係我哋嘅取勝之道，希望呢場比賽，我哋可以用呢種方法贏波。」