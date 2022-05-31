國際球壇湧現Money Ball

世界球壇喺二次大戰後，慢慢職業化，近30年嘅發展更加係朝住商業產業方向經營，「足球經濟」已經成為現代其中一個重要經濟體，早幾年已經有研究指出，全球足球產業每年生產總值超過5,000億美元（約3.92萬億港元），球會可以從多個方向賺取利潤，獎金、門票、電視轉播、商品、肖像權、球員買賣，甚至出售球會圖利。現時國際球壇湧現不少「足球連鎖集團」，佢哋擁有超過一間球會，「Money Ball」嘅概念卻截然不同，有啲以金錢改變勢力，有啲就以經營球會賺錢，亦有以錢賺錢，令球壇更加百花齊放。

車仔新主保利踩入足球圈

車路士傳奇班主阿布拉莫域因為俄羅斯入侵烏克蘭，被英國政府制裁，焗住要將車仔賣盤，新班主保利（Todd Boehly）亦大有來頭，呢位美國富商靠從事金融投資起家，各行各業都有佢嘅投資手影。保利近年大事進軍體育產業，現時係美國NBA球隊湖人及職業棒球隊洛杉磯道奇主要股東，今年跨越大西洋，成為車路士老細。

由美洲殺去歐洲市場

現年46歲嘅保利早年喺投資銀行工作，擅長企業併購，累積人脈及資本後，自立門戶成立投資旗艦公司Eldridge，進軍保險、地產、消費、科技、媒體、電競及博彩等各行業。

身家達47億鎊嘅保利近年由投資傳統產業，擴展至體育相關行業，包括2017年以1億美元收購電競及體育博彩公司DraftKings，佢亦擁有美國職業棒球隊洛杉磯道奇20%股份，27%NBA球隊湖人股份，同時係女子NBA球隊洛杉磯火花股東。

保利早於2019年已經想入主車路士，但當時被阿布拒絕，依家把握俄烏戰爭，引領財團以25億鎊收購車仔，並會投放17.5億鎊畀球會發展，包括修繕史福丹橋球場，資助女子足球、青訓及球會基金等用途。交易仲有待落實，保利能否帶領車路士再創高峰，大家拭目以待。

城市足球集團中東金錢勢力再擴大

城市足球集團（CFG）從一開始成立，就係管理球會嘅控股公司，成立於2014年，由三個財團共同擁有，而以中東富豪文梳亞為首嘅阿布扎比聯合財團，則屬主要投資者。CFG喺全球各地經營多支球隊，最受球迷熟悉當然係啱啱贏得英超錦標嘅曼城，另外仲有紐約城、墨爾本城、特魯瓦、孟買城等，當中上述球隊喺轉會市場投入大量資金後，上季全部成功稱霸本土聯賽，足以證明「金錢足球」嘅威力。

收購埋荷乙比乙球隊

CFG暫時「勢力」已遍布亞洲、歐洲、北美洲、南美洲及大洋洲，並喺全球12個地區擁有數千名員工，每年管理至少1,500多名球員、2,500場比賽，為各路商業合作夥伴，提供獨特嘅全球化平台。隨着荷乙球隊NAC、比利時乙組球隊洛默爾近期接連被收購，預計文梳亞嘅足球王國版圖將會繼續擴大。

紅牛集團「商業體育」王者

奧地利嘅紅牛集團，堪稱係體育界中最成功嘅商業王國，佢哋涉獵包括足球、冰球、賽車、電競等超過20個運動組織，當中足球作為全球最受歡迎運動，當然係佢哋重點開發嘅市場，喺歐洲以至全球都掀起「改朝換代式」嘅革命，影響非常深遠。

RB萊比錫曾闖歐聯4強

紅牛足球版圖嘅代表，當然係德甲勁旅RB萊比錫，2009年紅牛收購德國一支第5級聯賽球隊，改頭換面成為RB萊比錫，短短7年就殺入德甲兼進軍歐聯，並且喺2020年殺入歐聯4強，絕對係童話式嘅冒起，今季更加走上另一高峰，喺德國盃決賽擊敗弗賴堡封王後，拎到紅牛「揸旗」13年來首項重要賽事錦標。當然，紅牛集團嘅金錢足球，喺德國球壇亦引起唔少爭議，但球隊嘅成績係無庸置疑。

除RB萊比錫之外，奧地利班霸薩爾斯堡亦係重點球隊，出產過艾寧夏蘭特等巨星，成為歐洲球壇另一「星工廠」。美職嘅紐約紅牛已企穩成為美國足球一大勢力，非洲同南美球壇亦分別出現加納紅牛同巴西紅牛，將紅牛集團嘅影響力擴散至各大洲。

企業家李建低買高賣賺到笑

美籍華裔企業家、New City Capital董事長李建，夥同Pacific Media Group，近年大舉涉足歐洲球壇，佢專注做低買高賣，投資陷入財困嘅球隊，利用數據低價買人，提升球隊成績及價值，整靚盤數再出售，典型Money Ball玩法。

坐擁７間歐洲球會

李建於2016年用2000萬歐元收購尼斯，1年後更首次獲得參加歐聯外圍賽嘅機會，李建於2019年以1億歐元，將呢支法甲球隊賣畀英國富商拉特克利夫，真係賺到笑。李建現時嘅「足球版圖」仍有7間歐洲球隊，包括班士利（英格蘭）、南錫（法國）、艾斯堡（丹麥）、丹保殊（荷蘭）、杜安（瑞士）、奧斯坦德（比利時）及凱沙羅頓（德國），雖然大部分都喺低組別聯賽掙扎，但沉淪多時嘅「德國紅魔」凱沙羅頓，啱啱喺德附淘汰特雷斯登升上德乙，踏上復興第一步，唔排除李建會再「點球成金」。