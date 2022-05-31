富士24小時耐力賽周末開跑　唐偉楓再衝冠

「富士24小時耐力賽」本周末（3日至5日）舉行。香港車手唐偉楓（Shaun）將夥拍3個日本當地車手，駕駛日產GT-R Nismo GT3戰車，角逐最頂級的ST-X組別。Shaun表示車隊陣容強勁，期望繼2020年9月後，再在這項賽事封王。

唐偉楓前年隻身前往日本，發展賽車事業，他當時效力的Hirix Good Day車隊，在日本超級耐力賽（Super Taikyu Series）首站封王，其後更成為年度總冠軍。Shaun今年代表Helm Motorsports車隊，盼與隊友平木湧也、平木玲次和鳥羽豊，再次踏上頒發台最高位置：「Super Taikyu要求每隊要有一個業餘車手，鳥羽豊實力相當不俗，加上另外兩個職業車手，我們的組合頗強，絕對有爭勝機會。」

完成這項賽事後，Shaun會轉赴葡萄牙，備戰7月舉行的「波爾蒂芒24小時耐力賽」，夥拍香港車手甄卓偉、古兆霖和劉英傑，駕駛奧迪RS3 LMS TCR，為比利時車隊AC Motorsports爭勝。

這是Shaun繼2018年杜拜24小時耐力賽後，再以「全香港」陣容参加耐力賽。他笑言新鮮：「以往比賽，我有99%時間都說英文，這次可以用中文和隊友溝通，感覺很親切。而且一支由香港車手組成的車隊，可以角逐，甚至贏歐洲賽，是我夢寐以求的事。」不過，由於兩個業餘車手古兆霖和劉英傑，受疫情影響，已有兩年未曾作賽，他直言爭標有難度。

離鄉別井多時，Shaun表示最掛念家人，奈何回港需要隔離，為了不打亂訓練和比賽，他短期內都會留在日本。他期望明年有機會参加「勒芒24小時耐力賽」，並在30歲左右贏得這項經典賽事冠軍，繼續為香港爭光。